Serie D/F: quindici gli squalificati. Tre turni a Mancini e Conti

Ben quindici sono i calciatori finiti sotto la scure del giudice sportivo Merone dopo le gare di domenica scorsa. E' andata peggio ad Andrea Mancini del San Nicolò Notaresco e Federico Conti del Tolentino che sono stati squalificati per tre giornate dopo l'espulsione rimediata durante la sfida del Della Vittoria. Salteranno una gara tutti gli altri squalificati.

Ricordiamo che questi provvedimenti hanno efficacia da domani. Tutti gli squalificati possono giocare i recuperi fissati oggi.

Le decisioni del giudice sportivo:

Gare del 23 maggio 2021

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 REAL GIULIANOVA

Per avere, al termine della gara, persona indebitamente presente nell'area antistante gli spogliatoi, rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MANCINI ANDREA (S.NICOLO' NOTARESCO SRL)

CONTI FEDERICO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al collo

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PACCIARDI FEDERICO (VASTOGIRARDI)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFRAZIONE)

BONTA' FRANCESCO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

FRULLA MATTIA (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

PALLADINI ALESSIO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

TENKORANG JOSHUA (CITTA' DI CAMPOBASSO)

CARDELLA FEDERICO (CYNTHIALBALONGA)

DI LULLO PASQUALE (FOOTBALL CLUB MATESE)

AMAYA FEDERICO MARTIN (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

DI LOLLO LUCIO BORIS (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

BERTOLO FRANCESCO (PINETO CALCIO)

MESISCA GIANMARCO (PINETO CALCIO)

PAUDICE LUCA (REAL GIULIANOVA)

RUGGERI FEDERICO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFRAZIONE)

FORGIONE COSIMO (ATLETICO TERME FIUGGI)

MARCHI ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

VITALI PABLO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

SANTARELLI FLAVIO (CYNTHIALBALONGA)

TINTI ANDREA (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (XII INFRAZIONE)

LUCIANI TIZIANO (APRILIA RACING CLUB SRL)

AMMONIZIONE (XI INFRAZIONE)

PESCE NICOLAS (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

NJAMBE MOUSSADJA (CASTELFIDARDO)

TIRAFERRI TIZIANO (RIETI S.R.L.)

BARBAROSSA DANILO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

ESPOSITO MARIO (ATLETICO TERME FIUGGI)

ALBANESE PELLEGRINO (FOOTBALL CLUB MATESE)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

SPAGNA STEFANO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

SANTILLI DANIELE (CYNTHIALBALONGA)

MANTINI GIORGIO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

MATTEI FRANCESCO (RIETI S.R.L.)

OLCESE EMILIANO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

MINELLA SANTIAGO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

GUERRA ANTONIO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

RINALDI LEONARDO (CASTELFIDARDO)

IANNETTA LORIS (FOOTBALL CLUB MATESE)

BARLAFANTE FEDERICO (REAL GIULIANOVA)

SADEK YOUSSEF (RIETI S.R.L.)

SCARAMUZZINO DAVIDE (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

VODOPIVEC CVIJANOV KRISTJAN (FOOTBALL CLUB MATESE)

TROIANO NICO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)