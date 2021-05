Benevento. E' partito il "toto-nomi" per la panchina: 4 nomi in lizza

Dopo la separazione con mister Inzaghi, al quale non verrà rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, si è ufficialmente aperto il "toto-nomi" per la successione sulla panchina giallorossa.

Il primo nome ad essere fatto è stato quello di Fabio Liverani, reduce dall'esperienza con il Parma che lo ha esonerato a gennaio dopo un deludente girone di andata: ha già vinto il campionato di Serie B con il Lecce e ha sfiorato la salvezza con i salentini nel primo anno di Serie A. Il suo calcio è propositivo e divertente e non ha problemi a lavorare con i giovani calciatori.

Altro nome caldo è quello di Luca D'Angelo, allenatore del Pisa. Il tecnico nerazzurro ha sfiorato quest'anno la qualificazione ai play-off in Serie B dopo aver ottenuto una tranquillissima salvezza. Con Marco Baroni nella precedente esperienza del Benevento in Serie B, D'Angelo è un allenatore emergente ed in cerca del definitivo salto di qualità.

Gli altri due nomi fatti più volte negli ultimi giorni sono stati quelli di Giovanni Stroppa, ex Crotone, e Paolo Zanetti, impegnato con il Venezia nella finale play-off di Serie B. Le due squadre, però, sembrerebbero poco percorribili: sul primo ci sarebbe il Sassuolo che potrebbe chiamarlo per sostituire Roberto De Zerbi, ufficialmente il nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk; il secondo, in caso di promozione in Serie A, potrebbe avere il legittimo desiderio di giocarsi le sue chance in massima serie.