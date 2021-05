Taranto, Montervino indica la strada: "Testa e cuore in questo finale"

Francesco Montervino, direttore sportivo del Taranto, ha rilasciato delle dichiarazione ai microfoni di Antenna Sud 85 commentando il successo di domenica per una rete a zero contro l'Altamura sottolineando l'identità e la forza di gruppo di questo Taranto, al momento capolista del girone H di Serie D. "La sensazione che ho percepito è che questa squadra ha ben in mente l'obiettivo di stagione" ha esordito Montervino.

"Vedere questi ragazzi riempie di orgoglio, è un piacere veder giocare il Taranto, la squadra è legata alla maglia" ha proseguito il ds della compagine ionica. Il Taranto è vicino al traguardo, ma come afferma spesso il tecnico Laterza, c'è tanta strada davanti e ogni partita va disputata come se fosse l'ultima, dunque il motto è sempre lo stesso: "Pensare partita dopo partita". Dopo lo stop contro il Portici, il Taranto è ritornato ad essere una squadra tosta, consapevole di potersela giocare nel testa a testa finale con il Picerno. Il direttore sportivo, inoltre, detta la strada: "Per questo finale di campionato ci vuole testa e cuore, perchè dove non ci arrivano le gambe ci deve arrivare il cuore per superare l'ostacolo".

Tanto coraggio e mente fredda per affrontare un finale bollente, dunque per il Taranto. La qualità dei singoli farà la differenza e, certamente, la forza di gruppo sarà il punto su cui puntare. Un ambiente compatto come quello del Taranto costruito dalla preparazione in agosto in terra umbra ha fatto tutta la differenza di questo mondo, adesso bisognerà continuare così per raggiungere la meta desiderata e inseguita, in modo tale da raccogliere i frutti di una stagione che, i ragazzi di Laterza, punteranno a portarla dritta nella storia del club e di tutta la società che non aspetta altro: il ritorno in Serie C.