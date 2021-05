Tutto fatto in casa Juventus per il ritorno di Massimiliano Allegri: il tecnico livornese riabbraccia la Signora dopo due anni dal suo addio. Andrea Pirlo sarà esonerato, per lui potrebbero esserci richieste da club di A. La Juventus vince la concorrenza di Inter e Real Madrid e riporta in panchina l'allenatore dei cinque scudetti consecutivi.