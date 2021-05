Benevento. Montipò: "Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino"

L'intervento, per la pulizia del menisco, al quale si è sottoposto Lorenzo Montipò, portiere del Benevento, è perfettamente riuscito ed il portiere giallorosso, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto ringraziare tutti i suoi sostenitori per l'affetto dimostratogli:

"L’intervento è andato bene ed ora sento il bisogno di ringraziare le tante persone che mi sono state vicine non solo in questi ultimi giorni ma per tutto il Campionato.

La mia squadra e i miei compagni, innanzi tutto: é stata una stagione intensa che ci ha insegnato tanto! Non vedo l’ora di tornare in campo!

A tutti quelli che mi sono stati vicini, nel bene e nel male, supportandomi sempre! GRAZIE!!!"