Alessandro Silvestro del Montespaccato, giovane terzino destro 18enne di proprietà dell’Inter, tornerà alla casa madre per fine prestito dopo un’ottima stagione nel girone E di Serie D. Il suo futuro sarà ancora di crescita, stavolta in Serie C: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, probabili destinazioni sono Renate, Pro Sesto e Monterosi.