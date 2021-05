Potenza, gli imprenditori stanno per creare un'associazione giuridica

Eppur qualcosa si muove nell'universo Potenza. Un gruppo di imprenditori potentini nella serata di ieri ha deciso di mettere in pratica la strategia per appoggiare Caiata. Si va verso un'associazione giuridica per entrare in società e rilevare parte delle quote del patron rossoblu. Ma anche di scegliere uno o due ruoli in società: difatti stanno per uscire di scena sia di Fontana e di Iovino. Nel gruppo di imprenditori figura il presidente della Rinascita Lagonegro Carlomagno e il numero uno rossoblu farà di tutto per portare la squadra di pallavolo in città che milita in serie A2. Lo scorso anno per una questione di centimetri non venne dato l'ok nella struttura del Pala Pergola, ma le possibilità di una deroga potrebbero esserci.