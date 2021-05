Vastogirardi ko. Campobasso, la C non è poi così lontana

"E se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va". É la voce dello spogliatoio, ma anche quella che accoglie la squadra al rientro in sede, cantato a squarciagola da un popolo, quello rossoblù, che non smette di cantare, e che non vede l’ora di poter finalmente festeggiare il ritorno nei professionisti della loro squadra del cuore.

Il percorso che porta alla Serie C fa tappa a Vastogirardi per il derby molisano tra la formazione di Prosperi e quella di Cudini, recupero della 26ª giornata.

Al “Di Tella” il Campobasso si impone per 2-0. Decidono le reti di Vitali, nel primo tempo e Cogliati a inizio ripresa. Vittoria che ha scatenato la gioia dei tifosi rossoblù che hanno accolto la squadra al rientro in sede tra scene di giubilo.

CRONACA – Cudini lascia in panchina Di Domenicantonio, al suo posto il match winner di Giulianova Rossetti. Resto della formazione confermato con Cogliati e Vitali a comporre il tridente d’attacco. Prosperi risponde con la novità Pralini al posto di Pacciardi e la conferma di Fioretti. Merkaj in panchina.

Dopo il minuto di raccoglimento per la strage di Stresa e la morte di Tarcisio Burgnich, la gara comincia. Ritmi sostenuti nella prima frazione. Nei primi 15 minuti, da segnalare due timide conclusioni di Vitali e Salatino terminate entrambe fuori. La svolta del match arriva al 32', e sorride al Campobasso: Vitali conquista palla, serve Rossetti in profondità, l'attaccante rossoblù, dalla destra si accentra e restituisce la sfera al compagno libero al limite dell’area che di sinistro batte Guerra. Sesta rete personale per il giovane attaccante. Proteste rossoblù, qualche minuto dopo, per un tocco con il braccio di Raucci su colpo di testa di Bontà. Bozzetto fa proseguire.

Finale di tempo con Rossetti che per due volte mette in condizione Cogliati di far male. Nella prima il pallonetto dell’attaccante lombardo è preda di Guerra, nella seconda, la conclusione è altissima sulla traversa. Sono gli ultimi squilli di un primo tempo che ha visto il Campobasso dettare il gioco e avere le occasioni migliori.

La prima parte della ripresa ricalca quanto visto nel primo tempo con il Campobasso che mantiene il dominio del gioca alla ricerca della rete della sicurezza. Al 3’ Cogliati serve Rossetti in profondità, l’attaccante è anticipato da Guerra, palla sui piedi di Bontà che colpisce male e non inquadra la porta.

La rete, però, è rimandata di qualche minuto: Vitali dalla destra vede e serve Cogliati in area, il bomber lombardo addomestica la sfera e di sinistro, in diagonale, realizza lo 0-2. Siamo al 52’.

Prosperi butta nella mischia Merkaj al posto di Fioretti. Cogliati va vicino alla doppietta personale ben servito da Candellori. Bravo nell’occasione Guerra. I locali si rivedono in avanti a metà frazione con Guida che dalla sinistra prova a servire Merkaj, Raccichini è attento e respinge. Sempre Merkaj, poco dopo, servito da Mele, si libera del diretto avversario ma calcia sul fondo. I due allenatori cambiano qualche pedina in campo: Antognozzi manda dentro Tenkorang e Sbardella per Ladu e Menna, Prosperi risponde con Acunzo, Bruni e Fraraccio per Pesce, Raucci e Minchillo.

Minuto 80, occasione Vastogirardi: invenzione di Merkaj dalla destra, cross perfetto per Guida ben appostato, che si fionda sul pallone, ma spara alto da buona posizione.

Prosperi manda dentro anche Coia al posto di Guida, Antognozzi concede qualche minuto al rientrante Brenci. All'88' contropiede Campobasso, Cogliati serve Rossetti che si libera al tiro trovando ancora Guida alla respinta in angolo.

Finisce così, con il Campobasso che fa festa. Rossoblù a +8 con 4 partite da giocare. Prossima tappa il 6 giugno contro l’Atletico Porto Sant’Elpidio al Nuovo Romagnoli.

Adesso, la Serie C non è poi così lontana.

Foto: SS Campobasso Calcio