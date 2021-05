Taranto, contro il Francavilla serva un'altra prova di carattere

La terzultima giornata di campionato di Serie D girone H mette di fronte Taranto e Francavilla in Sinni. La compagine lucana è alla ricerca di punti importanti per la salvezza, mentre dall'altra il Taranto vuole avvicinarsi al traguardo della promozione in Serie C. Il direttore sportivo Montervino, nel corso della settimana, ha suonato la carica intervenendo ai microfoni di Antenna Sud 85 parlando di un Taranto grintoso e concentrato per ottenere il massimo.

Il Taranto di questa stagione ha dimostrato di avere un gruppo compatto dal primo giorno in cui si è affidato al tecnico Giuseppe Laterza. Inoltre, sul piano del gioco si sono risolti i problemi in fase realizzativa grazie all'ottima stagione di Santarpia, under che si è messo in luce durante tutto l'arco del campionato e Diaz, arrivato in corsa e subito decisivo. Inoltre, a centrocampo Marsili e Diaby sono una sicurezza, citando anche Matute, vero e proprio giocatore di esperienza, duttile e utile in entrambe le fasi di gioco, difensiva e offensiva. La difesa si rilevato un vero e proprio bunker, sicura e attenta anche contro le big del girone H.

Al momento dunque, il Taranto ha tre lunghezze dal Picerno e dovrà affrontare un avversario ostico per raggiungere la meta. L'ostacolo Francavilla in Sinni è una prova di maturità e servirà la migliore versione del Taranto per portare altri punti cruciali in riva allo ionio.