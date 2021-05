IamC - Atalanta, se parte Zapata c'è già l'idea sul sostituto

L'attaccante del Genk Paul Onuachu, alto 2,01m e capocannoniere dell'ultima ProLeague con 33 gol in 38 presenze, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è nel mirino dell'Atalanta per un eventuale post Duvan Zapata. Ad oggi le probabilità di partenza dell'attaccante 30enne colombiano, fulcro del gioco di Gasperini, sono minime, ma in caso di improvvisa partenza la società nerazzurra non si farebbe trovare impreparata.

Onuachu, 26enne e quindi classe 1994, è nel taccuino del ds della Lazio Igli Tare ormai da mesi e piace molto anche in Premier League, col West Ham che ha già chiesto informazioni.