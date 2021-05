Sudtirol-Pro Vercelli 2-1, finisce il cammino della Pro

Finisce l’avventura della Pro Vercelli nei play-off di serie C, le bianche casacche perdono due a uno in casa del Sudtirol, stesso punteggio dell’andata che condanna i piemontesi in virtù del peggior piazzamento conquistato al termine della stagione regolare.

La cronaca Sudtirol che fa fin dalle prime battute la partita a caccia del gol qualificazione, al 5’ colpo di testa di Polak che non inquadra la porta, al 9’ i padroni di casa passano in vantaggio con un’incornata di Odogwu su assist di Voltan, Saro non può nulla. Locali ancora pericolosi al 14’, Saro salva su Tait. Al 30’ arriva il raddoppio del Sudtirol con una punizione splendida di Casiraghi, ora alla Pro servono due gol per passare il turno; Modesto inserisce Zerbin per Clemente per dare maggior pericolosità al reparto offensivo, la prima frazione termina sul due a zero per il Sudtirol.

Le bianche casacche iniziano la ripresa con altre due facce nuove, Della Morte e Costantino sostituiscono gli evanescenti Comi e Rolando, succede poco fino al 77’ quando Gatto stende Costantino, rigore che lo stesso Costantino trasforma bissando la rete dell’andata. La Pro attacca collezionando corner ma non trova la rete del due a due e la sconfitta costa l’eliminazione alla compagine di Modesto.