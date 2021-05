Modesto: “Annata straordinaria sotto tutti i punti di vista”

Esce con rimpianti la Pro Vercelli dai play-off di serie C, le bianche casacche perdono due a uno contro il Sudtirol il match di ritorno e vedono concludersi la stagione della quale il tecnico Modesto fa un mini bilancio: “Siamo stati condannati dal risultato ma i ragazzi sono stati bravissimi come del resto durante tutta la stagione. Posso solo ringraziare e fare loro i complimenti per come hanno interpretato gli allenamenti e le partite, è stata un’annata straordinaria sia dal punto di vista sportivo che umano; tanti alla fine della partita piangevano perché tenevamo tutti tanto a passare il turno; sono molto attaccato ai miei giocatori, forse troppo visto il mio ruolo, ringrazio tutti, lo staff, la società, i dottori e i magazzinieri. Mi spiace che i tifosi non abbiano potuto sostenerci da vicino, si sarebbero divertiti e ci avrebbero aiutati, abbiamo fatto un percorso straordinario che speravo quando sono arrivato a Vercelli.

Tutta la rosa è stata importante, anche chi non ha giocato, il gruppo ci ha portato fino ad ottenere questo risultato; oggi purtroppo il calcio ci ha regalato un dolore ma dobbiamo ripartire subito sempre attraverso le prestazioni come abbiamo fatto durante tutta la stagione”.