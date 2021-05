Venezia, la Coppa contro il Matera fu solo l'inizio: ora è Serie A

Un'altra formazione affrontata e battuta dal Matera di Columella (1-0 nell'andata della finale di Coppa Italia di Serie C il 29 marzo 2017 al XXI Settembre) approda in Serie A: è il Venezia, che ieri sera facendo 1-1 in casa contro il Cittadella nei play off di Serie B ha raggiunto la massima serie dopo 19 anni dall'ultima volta forte del successo al "Tombolato" dell'andata per 1-0.

La Coppa Italia della terza serie italiana, purtroppo per i colori biancazzurri andata proprio ai lagunari, fu solo l'inizio: all'epoca Pippo Inzaghi in panchina, ora un allenatore dal futuro radioso come Paolo Zanetti. Una notte storica per loro, festeggiata con il tuffo nel canale di presidente, dirigenti e giocatori. Da notare le anomalie bellissime del calcio: un anno fa Salernitana e Venezia si giocavano la permanenza in B tramite i play out, con i veneti retrocessi dopo il doppio confronto. Poi il ripescaggio ad agosto 2020, la Salernitana che arriva seconda e va in A diretta, mentre il Venezia da quinta in classifica completa un percorso da sogno verso il teatro dei sogni.