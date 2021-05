Benevento. Mercato: la Salernitana mette gli occhi su tre giallorossi

Il calciomercato prenderà ufficialmente il via il prossimo 1° luglio ma le squadre stanno già cominciando a muovere i primi passi e ad imbastire le prime trattative.

La Salernitana, neopromossa in Serie A, sta sondando il terreno per alcuni giocatori che potrebbero essere in uscita dal Benevento, appena retrocesso in Serie B. In particolare alla squadra allenata da Castori interessano il centrocampista Nicholas Viola ed i difensori Luca Caldirola e Gaetano Letizia.

Viola, che sarà libero al termine della stagione a meno di clamorosi rinnovi dell'ultima ora, sarebbe l'elemento di qualità in mediana che servirebbe alla compagine granata anche se, però, quest'ultima è frenata dall'ingaggio che l'ex Reggina e Novara percepisce nel Sannio e si aggira intorno ai 700 mila euro annui. La situazione potrebbe sbloccarsi offrendo al calciatore di "spalmare" l'eventuale ingaggio con un contratto di un anno più lungo, quindi un triennale rispetto ad un biennale.

Diverso il discorso per i due difensori. Caldirola è stato riportato in Italia dal Benevento dopo la non esaltante esperienza in Germania con il Werder Brema mentre Letizia ha trovato la sua consacrazione proprio in maglia giallorossa. Il terzino ex Carpi, tra l'altro, ha un ulteriore anno di contratto con il Benevento e quindi, in caso anche di sua volontà a lasciare il Sannio, la Salernitana dovrà parlarne necessariamente con la società del presidente Vigorito, detentrice del cartellino.