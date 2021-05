Serie D/F: le designazioni arbitrali dei recuperi di domenica

Ufficializzate le designazioni arbitrali dei recuperi di domenica. In mattinata è giunto il rinvio, a data da destinarsi, della gara Vastogirardi-Castelnuovo Vomano. Ancora troppe le positività in casa abruzzese per permettere il ritorno in campo della formazione allenata da Di Fabio.

Si giocheranno quindi solo due gare. Al Civitelle di Agnone si affrontano le due formazioni retrocesse in Eccellenza, Olympia Agnonese-Atletico Porto Sant'Elpidio mentre al Quinto Ricci, il Real Giulianova rende visita ai padroni di casa dell'Aprilia.

Queste le designazioni arbitrali:

OLYMPIA AGNONESE - ATLETICO CALCIO PORTO S. ELPIDIO (27ª giornata)

Luca Selvatici di Rovigo

Tommaso Tagliafierro di Caserta

Gino Passaro di Salerno