Serie D/F: le decisioni del giudice sportivo dopo i recuperi

Queste le decisioni del giudice sportivo riferite ai recuperi disputati mercoledì. Un solo giocatore squalificato per cumulo di ammonizioni, si tratta di Emanuele D'Anna del Real Giulianova. Quattro, invece, i giocatori diffidati, Mele del Vastogirardi, al nono giallo stagionale, Erik Laghigna (Aprilia), Pietro Ladu (Campobasso) e Alessio De Cerchio (Real Giulianova), tutti giunti alla quarta ammonizione.

Le decisioni:

Gare del 26 maggio 2021

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

ROCCHI MASSIMO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFRAZIONE)

D'ANNA EMANUELE (REAL GIULIANOVA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFRAZIONE)

MELE FRANCESCO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

LAGHIGNA ERIK (APRILIA RACING CLUB SRL)

LADU PIETRO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

DE CERCHIO ALESSIO (REAL GIULIANOVA)

AMMONIZIONE (XII INFRAZIONE)

ORCHI ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

PROIA DANIELE (ATLETICO TERME FIUGGI)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

PALLADINI ALESSIO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

ESPOSITO CRISTIAN (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

GUSTERI TOBIA (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

CAPUTO LUIGI (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

MASSETTI ANDREA (REAL GIULIANOVA)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

CORELLI GABRIELE (APRILIA RACING CLUB SRL)

PALESTINI RICCARDO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

LAMACCHIA CORTES SEBASTIAN (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

TROIANO NICO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)