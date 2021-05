Serie D/F: rinviata Vastogirardi-Castelnuovo. Rivisto il calendario?

Rinviata a data da destinarsi la gara in programma domenica al Di Tella tra Vastogirardi e Castelnuovo Vomano, recupero della 28ª giornata non disputata lo scorso 9 maggio per Covid.

Anche questa volta il rinvio è causato dalle positività riscontrate nel gruppo squadra della formazione abruzzese che non permettono il ritorno in campo dei ragazzi allenati da Di Fabio.

Una brutta gatta da pelare per il Dipartimento Interregionale che quasi sicuramente sarà costretto a rimodulare il calendario e spostare la fine della stagione per permettere, quanto prima, il recupero di questa gara diventata importante ai fini della qualificazione ai playoff.

Il Castelnuovo Vomano, infatti, deve recuperare tre partite, Pineto, Recanatese e appunto Vastogirardi. Contro il Pineto si dovrebbe giocare, se la situazione dovesse migliorare, mercoledì 2 giugno, contro la Recanatese sette giorni dopo, mercoledì 9 giugno. Considerato che mercoledì 16 giugno è in programma la 33ª giornata e il 20 giugno la 34ª e ultima giornata, è facile immaginare una rimodulazione del calendario con lo spostamento, di qualche giorno, delle ultime giornate.