Serie A, caos panchine: già 5 cambi, tanti allenatori in bilico

Colpi di scena a ripetizione: la nuova Serie A parte col botto e con notizie clamorose che si susseguono.

Dopo gli annunci di Mourinho alla Roma e di Gattuso alla Fiorentina, anche Juve e Inter hanno risolto la questione allenatore con Allegri e Inzaghi.

Il Napoli attende Spalletti, la Lazio ha aperto il casting con Mazzarri e Mihaijlovic. L'eventuale arrivo del serbo lascerebbe scoperta la panchina del Bologna, che pensa a Gianpaolo.

Da decidere il futuro di Zanetti, neopromosso con il Venezia, che piace all'Udinese per rimpiazzare il partente Gotti. Appaiono salde le posizioni di Castori e Dionisi sulle panche di Salernitana e Empoli.

Juric ha salutato Verona e oggi ha firmato per il Torino. Ore di riflessione per gli scaligeri, così come per il Sassuolo e la Sampdoria.

Tra i confermati Gasperini, Semplici e Pioli, ancora qualche dubbio sulle conferme di Ballardini e di Italiano.