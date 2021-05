Serie B. Il Parma presenta il nuovo tecnico: è Enzo Maresca

Un'altra "big" della Serie B occupa la propria panchina: il Parma del presidente Kyle Krause ha affidato la guida tecnica ad Enzo Maresca.

Ex calciatore di Piacenza, Juventus e Fiorentina, Maresca, da tecnico, ha fatto la così detta "gavetta" prima di approdare al Parma. Ha cominciato come secondo di mister Fulvio Fiorin all'Ascoli in Serie B nel giugno 2017. Sempre nello stesso anno, ma ad ottobre, approda al Siviglia come secondo di Vincenzo Montella. L'anno successivo lascia la Spagna ed approda in Inghilterra come secondo di Manuel Pellegrini al West Ham.

Nella scorsa stagione è stato ingaggiato dal Manchester City per allenare la compagine Under 23 con la quale ha vinto la Premier League 2.

Queste le parole del presidente Krause alla presentazione del nuovo tecnico: "“A livello di club abbiamo a lungo cercato le caratteristiche del profilo che intendevamo avere e abbiamo trovato chi rispetta questi requisiti, la persona che abbiamo selezionato era molto richiesta per le sue capacità. Con grandissimo orgoglio vi presento il nostro mister, Enzo Maresca”.

Queste, invece, le prime parole di Maresca da nuovo tecnico crociato: "Questo è un club prestigioso, che ha fatto la storia del nostro calcio, da calciatore ho avuto modo di giocare su questo campo e c’era un livello altissimo di giocatori. Uno degli input che mi ha spinto qui è il desiderio di ricreare quell’entusiasmo che ho visto qui a Parma, in questo stadio. Ci sono entusiasmo e voglia di fare bene, l’ho avvertito da tutti i componenti della società. Ho delle idee irrinunciabili, princìpi da allenatore come tutti i tecnici. Cercheremo di avere il controllo della gara in tutti i momenti, provando a comandare ed avere l’iniziativa contro qualunque squadra. Non amo parlare di moduli e numeri, amo ragionare su spazi e posizioni; i numeri sono relativi perché in una gara può esserci bisogno di un modulo e in quella dopo no. Quando ci sono annate come questa appena passata credo sia giusto resettare, di buono credo ci possa essere magari poco, può succedere un annata non positiva, dobbiamo ripartire e capire cosa non ha funzionato; nei prossimi giorni avremo modo di riorganizzare la rosa".