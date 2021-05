Potenza, Caiata dovrà gestire la ricomposizione delle quote sociali

Ormai Fontana e Iovino sono in uscita dalla società. Quindi entrambi i vicepresidenti andranno sostituiti nell'organigramma societario del Potenza. I due soci, oltre ad aver manifestato divergenze di vedute con Caiata nel finale di stagione, pare che non siano disposti ad apporre per la certificazione dei conti, i cui bilanci al 31 marzo dovranno essere presentati entro lunedì. Nel frattempo gli imprenditori potentini si sono uniti per sostenere il progetto e due rappresentanti avranno due ruoli operativi all'interno della società. Un altro nodo da sciogliere è Nicola Carlomagno. Il presidente della Rinascita Volley Lagonegro dovrà chiarire se vorrà entrare nel club rossoblu come sponsor o parte integrante della società.