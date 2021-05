IamC - Il Bologna accende i fari su Italiano ma lo Spezia non molla

La Lazio ha il suo prescelto per sostituire Inzaghi sulla panchina dell'Olimpico: è Sinisa Mihajlovic, col serbo più che interessato e il Bologna che non si opporrebbe qualora fosse lui stesso a chiedere di andare via. I rossoblu in caso di addio non si faranno trovare impreparati, e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club felsineo ha acceso i fari su Vincenzo Italiano proponendogli un contratto fino al 2024 da 1.5 milioni netti a stagione. Né Gotti, né Giampaolo e né Mazzarri: per la panchina del Dall'Ara il preferito adesso è lui.

Lo Spezia, dal canto suo, non sta di certo a guardare inerme gli assalti al proprio allenatore. La famiglia Platek, che a soli tre mesi dal proprio arrivo è pronta a cambiare il mondo calcistico spezzino come non mai con una nuova composizione societaria e il progetto della ristrutturazione dello stadio fresco di presentazione, prova a ingolosire Italiano con un ruolo di manager all'inglese accompagnato da un contratto fino al 2023 da quasi 1 milione di euro a stagione inclusi i bonus. Situazioni in divenire nelle prossime ore, si attende la decisione del diretto interessato.