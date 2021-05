Francavilla-Taranto, i convocati di mister Laterza

Il Taranto si appresta ad affrontare una trasferta ostica contro il Francavilla in cui è obbligatorio prendere bottino pieno per avvicinarsi al traguardo della promozione in Serie C. Tanti tifosi hanno salutato la squadra in vista di una gara decisiva per mantenere a distanza il Portici. Il tecnico Giuseppe Laterza dopo la seduta di allenamento ha stilato la lista dei convocati:

Ciezkowski 2001, Sposito 2001, Caccetta 2001; G. Rizzo, Boccia 2002, Gonzalez, Ferrara 1999, Silvestri, Marrazzo 2002, Shehu 2002, Marsili, Matute, Sernia 2001, Tissone, Diaby; Mastromonaco 2000, Guaita, Santarpia 2000, Serafino 2001, N. Rizzo, Corado