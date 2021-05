Taranto, Laterza: "Dobbiamo completare il lavoro iniziato"

Giuseppe Laterza alla vigilia della gara in trasferta contro il Francavilla in Sinni, come di consueto, ha rilasciato delle dichiarazioni. La conferenza stampa è stata esaustiva a livello di contenuti. Inoltre, menzione per l'affetto dei tifosi che hanno incontrato la squadra a Parco Cimino. L'obiettivo è solo uno: fare bottino pieno contro una squadra affamata di punti salvezza. Il messaggio dei tifosi rossoblù è stato chiaro, ossia ritornare in riva allo ionio con i tre punti e un margine importante per il rush finale.

Il Taranto, al momento, è primo nel girone H di Serie D ma come sottolinea Laterza "sarà una partita dura che sarà affrontata con il piglio della grande squadra". La missione sarà quella di andare a Francavilla per imporsi e indirizzare la gara fin da subito. Per quanto riguarda l'atteggiamento degli avversari, Laterza si è espresso in questo modo: "Sarà una partita difficile, mi aspetto una squadra che si abbasserà e che cercherà di sfruttare i nostri errori di impostazione. Noi dovremo essere bravi a fare la partita, a muovere velocemente la palla e nella marcature preventive. La gara sarà dura ma la affronteremo con la testa giusta" come riportato dai colleghi di MondoRossoBlù.it.

Inoltre, ci sono dei dubbi che Laterza si porterà fino al fischio di inizio: "Rispetto a domenica dobbiamo cambiare qualcosa e domani scioglierò gli ultimi dubbi. Per quanto riguarda Santarpia, sta meglio da un paio di settimane e domani potrebbe essere della partita". L'approccio del Taranto dovrà, dall'altra parte, essere tranquillo e pieno di consapevolezza nei propri mezzi senza nessun tipo di ansia. In settimana ho visto i ragazzi, hanno certamente lavorato bene. "Dobbiamo completare il lavoro dopo l'abbraccio caloroso dei tifosi", ha chiuso Laterza.