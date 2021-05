Benevento. Settimana decisiva per l'allenatore: si restringe la rosa

In settimana, salvo imprevisti, il Benevento potrebbe annunciare il nome dell'allenatore che guiderà la formazione giallorossa nel prossimo campionato di Serie B.

La rosa dei candidati va man mano sfoltendosi e, al momento, non conterebbe oltre i quattro o cinque nomi. Il profilo preferito sembrerebbe essere quello corrispondente ad un tecnico giovane che non abbia problemi, a sua volta, a lavorare anche con i giovani visto il ringiovanimento della rosa che il club sannita vorrebbe operare.

Fabio Caserta, attuale allenatore del Perugia che ha appena riportato in Serie B, scioglierà le sue riserve a metà settimana con il club umbro: la sua situazione è ancora in bilico e potrebbe anche scegliere la strada della separazione. Moreno Longo è impegnato nei play-off di Serie C con l'Alessandria: nel caso in cui i piemontesi superassero i quarti di finale, l'impegno del tecnico sarebbe prolungato e, quindi, la sua disponibilità non sarebbe immediata. Luca D'Angelo deve dare ancora una risposta al Pisa che gli ha offerto il rinnovo del contratto: anche l'ex Casertana è chiamato a sciogliere le sue riserve in settimana. Francesco Modesto è, invece, libero avendo già terminato con la sua Pro Vercelli l'avventura nei play-off della terza serie: tuttavia, sull'ex calciatore della Reggina ci sarebbe la forte pressione di Crotone in Serie B, Verona in Serie A e anche la Roma gli avrebbe offerto un posto come allenatore della compagine "Primavera".

Ovviamente, oltre ai citati nomi, che sono di primario gradimento per il Benevento, non sarebbe da escludere al 100% l'eventuale sorpresa: tecnici come Iachini, Andreazzoli, Cosmi e Corini sono attualmente liberi e non è detto che se non si riuscisse a contrattualizzare uno dei principali papabili non si viri su un tecnico più "navigato".