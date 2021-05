IamC - Renate, per il post Diana piace Scurto della Spal Primavera

In casa Renate è il momento di programmare il futuro. Con il tecnico Aimo Diana le strade si divideranno (proposte dalla B per lui), così la società nerazzurra ha acceso le sue attenzioni su Giuseppe Scurto, attuale allenatore della Primavera della Spal.

Nato ad Alcamo (TP) il 5 gennaio 1984, ex calciatore di ruolo difensore, ha collezionato 33 presenze in serie A con le maglie di Roma e ChievoVerona, proseguendo la carriera in serie B con Treviso e Triestina. Nel 2013 ha iniziato al Palermo la carriera da allenatore sulla panchina degli Allievi nazionali, poi è passato alla guida della Primavera rosanero, vincendo il campionato Primavera 2 e la Supercoppa Primavera 2. Sempre con il Palermo, ha ottenuto la salvezza nel campionato Primavera 1 nel campionato successivo. Nella stagione 2019/2020 ha guidato il Trapani nel girone B di Primavera 2 chiudendo il campionato al secondo posto.