Savoia, Ferraro: "Dispiace per il risultato ma nulla da rimproverare"

Al termine della gara terminata contro il Lanusei, terminata con il risultato di 1-1 si è presentato in conferenza stampa il mister Giovanni Ferraro. Di seguito le sue parole, pubblicate dall'ufficio stampa: “Abbiamo disputato una partita di alta intensità, noi soprattutto nel primo tempo, loro maggiormente nella ripresa. Trovare due squadre che a quattro giornate della fine di un campionato anomalo come questo, mettono in scena un match con questi ritmi non è facile. Mi dispiace per il risultato, perché avremmo voluto portare a casa i tre punti, i ragazzi ci tenevano tanto, ma non ho nulla da rimproverare”.

L’allenatore ha poi continuato: “Venire qui in Sardegna non è mai facile, i viaggi sono molto dispendiosi, le squadre e le strutture organizzate. Il Lanusei è compagine forte, di carattere e qualità. Noi sappiamo di voler arrivare il più in alto possibile in classifica, i playoff sono l’obiettivo. La nostra proprietà e i nostri tifosi meritano un finale di stagione all’altezza del blasone della piazza di Torre Annunziata”.