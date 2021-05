Serie D, Picerno a -1 dalla vetta grazie al Francavilla Ok il Lavello

E' ancora tutto aperto per la vittoria del campionato in serie D girone H. Il Francavilla blocca sullo 0-0 il Taranto e il Picerno con il 3-1 sul Real Aversa accorcia ad un punto dalla vetta. I melandrini vanno sul doppio vantaggio dopo 11' con Guerra e il rigore di Albadoro. Poi sempre quest'ultimo ad inizio ripresa triplica i conti, mentre i campani rendono meno amaro il passivo con Guglielmo. Il Lavello mantiene il quarto posto regolando con una rete per tempo di Burzio e Longo il Nardò. Dice addio ai play-off nel raggruppamento I il Rotonda che nello scontro decisivo per rientrare cede di misura al Di Sanzo al gol-partita di Pozzebon dell'Acireale.