Picerno, Palo: "Dobbiamo crederci fino all'ultimo e sognare"

E' sempre più raggiante il tecnico del Picerno Antonio Palo dopo il 3-1 sul Real Aversa. Queste le sue impressioni nel post partita: "Stiamo facendo il nostro cammino senza guardare gli altri. Ci proveremo fino alla fine del campionato e per fortuna nessuno chiede del Taranto. Noi stiamo giocando solo per noi stessi. - esordisce Palo - Crediamo alla promozione perché lo dobbiamo al presidente, al direttore Greco e per noi. Dobbiamo continuare a rompere le scatole a tutti come sempre. - continua il tecnico rossoblu - Sono tre mesi che i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, si vede che stanno assimilando gli schemi e sono consapevoli della loro forza. Dobbiamo crederci fino all'ultimo e sognare insieme ai nostri tifosi. Siamo contenti dell'incitamento dei tifosi che ci seguono anche durante la settimana e speriamo di regalargli una gioia".