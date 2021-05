Francavilla-Taranto, pareggio a reti bianche: si avvicina il Picerno

Pareggio in trasferta per il Taranto di Giuseppe Laterza, che non va oltre lo 0 a 0 contro il Francavilla in Sinni dal rettangolo verde del Fittipaldi. La compagine lucana ha chiuso ogni incursione e qualsiasi offensiva della capolista del girone H. La squadra ionica è stata costretta per tutti i 90' a crossare per cercare l'episodio giusto per indirizzare la sfida. Il pareggio complica la corsa verso la promozione in Serie C, poiché il Picerno si è imposto per tre a uno in casa e, dunque, vede la vetta, distante solamente un punto.

Il Taranto è determinato già dai primi minuti con Nicolas Rizzo, che ci prova ma la sua conclusione è troppo centrale. Aleksic spaventa i rossoblù con un colpo di testa che termina di poco a lato dalla porta ionica. La grande chance passa dai piedi di Ferrara ma Cefariello intuisce e para. Al 29' è Tissone a provarci ma il suo squillo non impensierisce l'estremo di difensore del Francavilla in Sinni. Il primo tempo termina con tante emozioni ma sul punteggio di parità. Nolè è l'uomo più pericoloso del Francavilla e su calcio di punizione colpisce la traversa dopo la deviazione di Ferrara. Al 62' Santarpia prova il goal della domenica con una rovesciata ma la sua conclusione termina fuori. Nei minuti finali, il Taranto staziona nella metà campo del Francavilla, alla ricerca del goal vittoria. All'89' mischia nell'area lucana, Corado appoggia a Guaita che mette fuori, gettando una grande occasione per il colpo esterno.

Il match termina con il punteggio di zero a zero, il Taranto ci ha provato con insistenza soprattutto nei secondi 45' minuti di gioco ma il Francavilla si è chiuso bene rendendosi pericoloso in alcune circostanze. Un pareggio che rallenta la corsa del Taranto verso la promozione in Serie C. Adesso, il Picerno è distante un solo punto, per un finale intenso e combattuto fino alla fine.