Taranto, Laterza: "Adesso daremo tutto nelle ultime due gare"

Un pareggio difficile da mandare giù per l'ambiente Taranto, ma Giuseppe Laterza è pronto a dare battaglia fino alla fine, al Picerno, per questa corsa promozione. La vittoria era l'obiettivo primario ma il punteggio ha parlato chiaro: pareggio, dopo una partita giocata nel migliore dei modi, in cui vanno riconosciuti i meriti al Francavilla in Sinni. "Volevamo vincere ma non ci siamo riusciti, questo è il calcio, ce l'abbiamo messo tutta ma l'avversario è stato determinato nel portare punti a casa".

Giuseppe Laterza sottolinea la prova dei suoi durante l'arco dei 90' minuti di gioco: "Abbiamo dato tutto, chi ha giocato fino ad ora ha dato sempre il suo contributo. Ci sono due partite da giocare e lo faremo a mille. Ci dispiace non aver vinto ma siamo ancora primi e lotteremo per restare in testa in questo finale" ha evidenziato l'allenatore rossoblù. La vittoria del Picerno ha complicato i piani per la promozione ma per Laterza non cambia nulla perchè nel finale di stagione serve la stessa intensità, anche se non sarà semplice vista la stanchezza, ma bisognerà gettare il cuore oltre l'ostacolo per raggiungere la Serie C.