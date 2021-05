IamC - Virtus Francavilla, torna Perez ma può partire Vazquez

Porte scorrevoli in casa Virtus Francavilla. Dopo l'ufficialità della panchina affidata a Roberto Taurino, il club pugliese è alle prese con le mosse di mercato che andranno a formare la rosa della prossima stagione.

Il primo da registrare è un ritorno di fiamma non da poco, quello per Leonardo Perez. L'attaccante classe 1989, dopo i 6 mesi passati con la maglia dell'Arezzo, sarebbe pronto a rivestire la casacca della Virtus. Non manca però l'interesse di altre società.

Per un attaccante che torna, un altro che sta per salutare: si divideranno con molta probabilità le strade con Federico Vazquez. Sul bomber argentino è forte l'interesse del Monopoli.