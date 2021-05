IamC - Matelica, per Di Renzo si accendono sirene dalla Serie B

E' stato uno dei protagonisti in positivo della stagione del Matelica nel girone B di Serie C: stiamo parlando del giovane 20enne Alessandro Di Renzo. Per il giovane terzino sinistro, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si sono accese le sirene dalla Serie B, col Cittadella sempre attento a valutare i profili che hanno spiccato nella terza divisione italiana, con l'idea di integrarli nel proprio collaudato sistema.