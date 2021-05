Benevento. Per Glik sempre più calda la pista che porta al Torino

Le strade del Benevento e di Kamil Glik paiono sempre più distanti. Dopo una stagione partita con i migliori auspici e finita con la retrocessione in B del club giallorosso, il futuro del centrale polacco dovrebbe essere lontano dal Sannio. Troppo pesante il suo ingaggio per una società che dovrà disputare il torneo cadetto.

A risolvere il problema di Glik e del Benevento potrebbe essere il Torino, ex squadra del difensore della nazionale polacca. Il calciatore si sarebbe offerto al suo ex club chiedendo un contratto biennale. Vista la partenza di N'Koulou, svincolatosi a parametro zero, il club del presidente Cairo è effettivamente alla ricerca di un centrale di esperienza e la presenza di un tecnico come Juric potrebbe favorire il ritorno di Glik, il cui temperamento da guerriero sarebbe gradito al nuovo titolare della panchina granata.