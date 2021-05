Heineken, bottiglie in edizione limitata per EURO 2020

Heineken a UEFA EURO 2020, torneo continentale tra nazionali che si svolgerà dall'11 giugno all'11 luglio 2021 in 11 città europee Roma, Amsterdam, Baku, Siviglia, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Glasgow, Londra, Monaco e San Pietroburgo, ha deciso di celebrare la prima grande competizione sportiva con pubblico in presenza, e i tifosi, costruendo un programma di attivazioni e di iniziative per i propri consumatori. La campagna Enjoy the Rivalry è stata ideata nell’ambito della partnership con UEFA EURO 2020, un legame che unisce le due realtà da oltre 25 anni e gioca un ruolo chiave per gli obiettivi del brand e dà l'esclusiva in tutti gli stadi, nei “village” e nelle “fan zone” delle 11 città ospitanti. L'attività incoraggia i tifosi a seguire il torneo UEFA EURO 2020, durante il quale Heineken® li accompagnerà, partita dopo partita, per rendere speciale ogni momento, che sia in un bar, a casa o con gli amici sul divano.

Nel nuovo spot on air dal titolo “Finally Together” si susseguono scene in cui tifosi di squadre avversarie si mostrano estremamente gentili l'uno con l'altro, prima di rivelare che era tutto studiato per prendere in giro scherzosamente i loro rivali. Il tono ironico e brillante tipico del brand nasconde qualcosa di molto più profondo, ovvero l’importanza della rivalità sana e del giusto rapporto tra competizione e amore per lo spot.

Il tema della rivalità, e del piacere di essere finalmente insieme, vive anche sulle bottiglie in edizione limitata prodotte appositamente per EURO2020: le bandiere dei paesi partecipanti al campionato sono riprodotte sulle singole bottiglie rendendole un ricordo unico dell’evento.

Tra le iniziative pensate per EURO2020 anche un omaggio speciale agli appassionati calcio. Dai primi di maggio, infatti è stato lanciato il concorso a premi “Il Kit del tifoso più cool”, studiato per avvicinare ancora di più i consumatori e il mondo dello sport, rinfrescando le serate dei fortunati vincitori e regalando l’esperienza di una birra bevuta quasi come a bordo campo.

E in campo Heineken scende davvero grazie al premio Heineken® Star of the Match, un’iniziativa esclusiva del brand che consentirà di consegnare il premio al miglior giocatore della partita in tutte le 51 competizioni del torneo.

Il programma di Heineken per EURO 2020 si arricchirà con nuove iniziative e attivazioni che verranno svelate nelle prossime settimane.

Accanto al divertimento e al piacere della “rivalità” resta centrale l’impegno di Heineken per la promozione del consumo responsabile. Per questo motivo Heineken® 0.0 è parte fondamentale di tutte le attivazioni del brand durante il campionato. A rendere ancora più forte il messaggio ci sarà Thierry Henry, leggenda francese del calcio e già vincitore di UEFA EURO 2000™, che sosterrà la campagna come ambasciatore Heineken®.