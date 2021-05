Sibilia: “Riforma Coppa Italia. Nessuna considerazione per Dilettanti”

La "nuova" Coppa Italia al via da agosto, varata dal Consiglio della Lega Serie A esclude definitivamente dalla partecipazione i club della Serie D. Il nuovo format, qui tutte le specifiche, ha addirittura ridotto a 4 le formazioni di Lega Pro.

“Sono settimane che assistiamo alle più diverse prese di posizione contro una visione elitaria del calcio - ha dichiarato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia - ma proprio in questo frangente viene partorita una riforma che riduce al minimo la partecipazione dei club di Lega Pro ma soprattutto nega l’accesso al trofeo nazionale a quelli della Serie D. Non mi sembra un ragionamento in ottica di sistema se questa è la considerazione riservata al calcio dilettantistico”.