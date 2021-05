IamC - Fermana, il futuro di Cornacchini si decide in settimana

Giorni importanti in casa Fermana. C'è da programmare il futuro partendo, ovviamente, dalla panchina: con Giovanni Cornacchini è previsto un summit entro fine settimana. L'incontro sarà di quelli decisivi, col tecnico ex Bari e Gubbio che da subentrato ha dato la svolta in classifica alla stagione dei canarini dopo un inizio difficile che ha portato all'esonero di Antonioli, suo predecessore.