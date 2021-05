IamC - Il Monopoli punta Luca Russo dell'Audace Cerignola

Sarà l'anno buono per il definitivo salto nei professionisti di Luca Russo? L'esterno classe 1999 è ormai un punto fermo dell'Audace Cerignola da ben 4 stagioni.

Oltre 120 presenze con i gialloblu nonostante la giovane età, un nome sul taccuino di tantissimi dirigenti da molti anni. La prossima stagione potrebbe essere quella giusta per compiere il balzo in Serie C: è infatti forte l'interesse per l'esterno da parte del Monopoli.

Non è escluso però che nelle prossime settimane si possa scatenare una vera e propria asta in Serie C per il talentino campano.