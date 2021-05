Potenza, presentato il documento alla COVISOC Da definire la società

Il Potenza ha presentato il documento alla Co.Vi.So.C. nell'odierno pomeriggio alle ore 17. Il club rossoblu ha depositato la copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021 corredata di note e documenti e certificazioni di bilancio. In questi giorni gli uffici commerciali del Potenza hanno lavorato sulla documentazione relativa all’indicatore di Patrimonializzazione, dove dallo schema verrà fuori l'eventuale cifra che la società dovrà ricapitalizzare. Il prossimo appuntamento è il 21 giugno in cui si dovrà presentare la disponibilità dello stadio Viviani, i criteri infrastrutturali e il rispetto di tutti i criteri riguardo agli impianti. Nei prossimi giorni si dovrà capire come intenderanno muoversi gli imprenditori che vogliono dare una mano a Caiata per proseguire l'avventura. In questa fase bisognerà definire se le quote da acquistare saranno quelle attualmente di proprietà di Fontana, o saranno prese dal pacchetto in possesso di Caiata. Potrebbero essere ore fondamentali per definire il programma e il budget di investimento.