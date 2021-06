Riaprono gli stadi, a Borgosesia tornano gli spettatori

Finalmente gli stadi tornano ad essere popolati della parte più importante del calcio, gli appassionati che seguono le gesta della propria squadra del cuore.

Il Borgosesia domenica ospita il Derthona, la società granata ha diramato le tempistiche e modalità di accesso allo stadio che riportiamo testualmente:

In seguito all’entrata in vigore del nuovo DPCM, è consentita dal 1 giugno la presenza di pubblico alle competizioni sportive.

La riapertura degli impianti è però parziale, infatti allo stadio potrà entrare il 25% della capienza totale della struttura.

Restano in vigore le norme per il contenimento del Covid-19.

Di seguito le modalità e le tempistiche di accesso allo stadio per le gare di campionato.

Prima squadra:

Per tutte le partite casalinghe sarà attivo il servizio di prevendita dei biglietti che avverrà presso la sede in via Marconi dal lunedì al

venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 12.

Il biglietto sarà a tariffa unica e costerà 12 Euro.

Gli abbonati avranno la precedenza di accesso ma solo se si presenteranno ai cancelli almeno mezzora prima dell’inizio della partita.

Gli ingressi saranno registrati e avverranno dopo la misurazione della temperatura corporea che non dovrà essere superiore a 37,5°.

Gli spettatori dovranno rispettare il distanziamento di almeno un metro tra loro e avranno l’obbligo di indossare correttamente, per

tutto il tempo della presenza allo stadio, la mascherina che dovrà coprire bocca e naso.

Il servizio bar sarà attivo nel rispetto di ingressi ed uscite scaglionate.

La limitazione della capienza ci costringe anche a ridurre il numero di accrediti che saranno:

5 per la stampa, n. 5 complessivi per la Società di Serie D o categorie superiori oltre che per procuratori e agenti, n. 2 per tessere

FIGC/CONI/AIA.

Le modalità per fare corretta richiesta di accredito sono presenti nell’apposito menù del nostro sito internet.