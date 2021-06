IamC - Fano, su Stefano Amadio c'è l'interesse del Matelica

Arrivato nella finestra di calciomercato invernale di gennaio 2020 il centrocampista Stefano Amadio si è preso a suon di prestazioni il Fano, entrando in campo e non uscendo più anche nella stagione successiva. Per lui alla fine della Serie C 2020/2021 sono ben 37 le presenze in campo: esperienza, qualità e precisione al servizio dell’Alma. Sul metronomo l'interesse di altri club della terza divisione italiana: su tutti spicca il Matelica, club che lo ha messo nel mirino e che tenterà nei prossimi giorni un primo approccio.