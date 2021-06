Lavello e Francavilla ad un passo dal raggiungimento degli obiettivi

Lavello e Francavilla sono ad un passo dal raggiungimento dei rispettivi stagionali. Agli ofantini potrebbe bastare un pareggio contro la Fidelis Andria per accedere aritmeticamente ai play-off se non dovesse vincere l'Audace Cerignola, oppure anche perdere ma oltre alla formazione gialloblu non dovrebbero ottenere il successo pieno sia il Nardò impegnato contro il Bitonto che il Casarano che ospita il Brindisi. Altrimenti i play-off dovranno essere conseguiti negli ultimi 90' contro la capolista Taranto che deve difendersi dagli attacchi del Picerno. Ai sinnici un successo ad Altamura permetterebbe di conquistare l'aritmetica salvezza per non arrivare all'ultima giornata a giocarsi la permanenza contro la Fidelis Andria. Difatti all'ultima giornata ci sarà la sfida Brindisi-Portici ed è impossibile che entrambe, dietro in classifica rispettivamente di tre e due lunghezze, possano conquistare sei punti. Nelle ultime tre gare gli uomini di Lazic hanno ottenuto una vittoria e due pareggi senza subire gol e questo induce a pensare quanto sia importante la solidità difensiva dei sinnici per la sfida del Tonino D'Angelo.