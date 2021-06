Potenza 1919 costituito dagli imprenditori: Caiata non è più solo

Il Potenza 1919 è stata costituito. Gli imprenditori potentini hanno difatti ufficializzato nella tarda serata di ieri l'associazione che affiancherà il presidente Salvatore Caiata nelle prossime stagioni calcistiche. Con una foto di rito il Potenza attraverso la propria pagina Facebook ha voluto rendere pubblico il nuovo asset che ha sancito la nuova collaborazione tra i nuovi soci dell'associazione e il patron rossoblu. Una scelta rivoluzionaria che può segnare una nuova era a tinte rossoblu per la prosecuzione dell'attività calcistica in città. Può essere davvero la svolta per il rilancio del progetto Potenza con l'associazione degli imprenditori al fianco di Caiata.