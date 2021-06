Ripescaggi e riammissioni in Serie C: la Figc ne discuterà il 9 giugno

Mercoledì 9 giugno si svolgerà la prossima riunione del Consiglio Federale. I lavori avranno inizio alle ore 11.30 presso “PratiBus District”, la struttura che ospita “Casa Azzurri” in occasione di Euro 2020.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno se ne discuteranno alcuni che riguardano i club di terza serie e quarta serie:

- procedura e criteri di riammissione campionato Serie C ex art. 49, comma 5 bis, delle NOIF: provvedimenti conseguenti;

- norme per gli eventuali ripescaggi nei campionati professionistici: provvedimenti conseguenti;

- regolamento LND per i ripescaggi in Lega Pro e Regolamento LND ex art. 49, lett. c), delle NOIF.