Potenza 1919, ecco i nomi dei 16 soci che affiancheranno Caiata

Dopo la costituzione dell'associazione giuridica Potenza 1919 dal notaio Zotta, si conoscono tutti i nomi dei soci che hanno dato vita al nuovo progetto. Tutti gli imprenditori ricoprono ruoli differenti in città e sono questi quelli che si sono seduti attorno a un tavolo sono Michele Falasca, Francesco Zotta, Donatello Cimadomo, Laviero Cammarota, Annalisa Pavese, Piero Telesca, Nino Pomarico, Michele Giardiello, Antonio Garramone, Metello Savino, Francesco Catapano, Antonio Imbrogno, Giuseppe Galizia, Vito Sciota, Franco Pace e Gianluca Molinari. Il presidente dovrebbe essere Franco Pace, mentre la vicepresidente Annalisa Pavese. Ci sarà un direttivo formato da sette persone, ma soprattutto saranno scelte due o tre figure che potranno entrare nelle stanze dei bottoni del club, con un ruolo di vicepresidenza della prima squadra e di presidenza del settore giovanile del Potenza. L’associazione è intenzionata a acquisire quote della società, in una percentuale variabile tra il 15 e il 20%.