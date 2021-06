Campobasso-Atl. Porto S. Elpidio: dalle 16:00 caccia ai 400 tagliandi

La prevendita per la gara Campobasso-Atletico Porto Sant’Elpidio scatterà questo pomeriggio dalle ore 16:00. I circa 400 tagliandi, gli altri 600 posti sono riservati agli abbonati, potranno esse acquistati esclusivamente a questo link: https://www.bigliettoveloce.it/index.php?r=frontend/site/dettaglio&id=3146

Campobasso-Altetico Porto Sant’Elpidio, 31ª giornata del girone F di Serie D, si giocherà domenica 6 giugno alle ore 16:00: per i rossoblù potrebbe essere il giorno della matematica promozione in Serie C. Sicuramente senza la pandemia il Nuovo Romagnoli avrebbe fatto registrare il tutto esaurito, invece alla gara potranno assistere solo 1000 persone. Un peccato per un popolo che aspetta da anni di ritornare nei professionisti.

Così come diramato da una nota stampa della società rossoblù ecco i prezzi per un tagliando:

Tribuna centrale € 50,00

Tribuna laterale € 35,00

Curve € 20,00

Per evitare assembramenti e consentire l’ingresso allo stadio nel rispetto delle indicazioni delle autorità, i cancelli saranno aperti fin dalle ore 14:00. È previsto il controllo della temperatura corporea e la corrispondenza delle generalità indicate sul biglietto e quelle dell’utilizzatore. Pertanto si raccomanda vivamente di recarsi allo stadio muniti di documento di riconoscimento.