IamC - Perugia, si avvicina Barbuti a parametro zero

Perugia attivo in ottica calciomercato. Il club umbro, stando a quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, sarebbe vicino all'attaccante Riccardo Barbuti. Il classe '92, autore di nove reti in trentacinque presenze con la maglia del Fano, complice la retrocessione dei marchigiani in Serie D si libererà a parametro zero nelle prossime settimane. E il Grifo è pronto a contrattulizzarlo.