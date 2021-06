IamC - Piacenza, tris di nomi per l'attacco del futuro

Il Piacenza è pronto a ripartire con ambizioni importanti per il proprio futuro in Serie C. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club sta valutando tre nomi per l'attacco che verrà: Elia Galligani, 12 gol quest'anno con il Grosseto, Paul Udoh, ala destra autore di 5 gol stagionali con l'Olbia, e Edgar Dubickas, ala sinistra autore di 5 realizzazioni da gennaio con la maglia del Livorno. Chieste le prime informazioni, si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni.