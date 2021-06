E' uno dei pupilli del nuovo diesse del Modena, Davide Vaira, complice la loro esperienza in comune in quel di Siena. Parliamo dell'esterno offensivo, Gianluca D'Auria. Il classe '96 di proprietà della Carrarese, reduce da un brutto infortunio, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione potrebbe così sposare il progetto degli emiliani già nelle prossime settimane. Staremo a vedere.