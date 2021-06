Benevento. Per Caserta si tratta con il Perugia per l'indennizzo

Che il Benevento voglia Fabio Caserta sulla propria panchina per la prossima stagione non è più ormai un mistero per nessuno, tantomeno per il Perugia, società alla quale è attualmente legato il tecnico, che ha emesso anche un proprio comunicato in merito.

Nella giornata di ieri si sono registrate novità in merito all'avanzamento della trattativa: secondo Gianluca Di Marzio, infatti, il Perugia avrebbe fatto al Benevento una richiesta da cinquecentomila euro a titolo di indennizzo per liberare Caserta dal vincolo contrattuale in essere. Visti i buoni rapporti tra le due proprietà, la trattativa potrebbe definirsi anche nei prossimi giorni con l'annuncio di Caserta in giallorosso che potrebbe arrivare già nel fine settimana.

Per quanto riguarda la società umbra, invece, tra i tecnici contattati per l'eventuale post-Caserta, in pole position c'è Diana ma sarebbe stato fatto un sondaggio anche con Christian Bucchi.