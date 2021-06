Guarente gradisce il Potenza 1919 Oggi Caiata incontra Gallo a Siena

Il primo cittadino ha gradito la nuova associazione giuridica. Mario Guarente ha così esordito alla costituzione del Potenza 1919: "Non posso che esprimere il mio apprezzamento per quello che è nato. Accolgo con grande entusiasmo l’iniziativa per il supporto che darà al Potenza. Io ho già incontrato, qualche giorno prima che si formalizzassero le cose, una rappresentanza degli imprenditori, ho preso atto delle loro intenzioni e colgo l’occasione pubblicamente per ringraziarli - prosegue il sindaco - I fini sono lodevoli e assumono un maggiore rilievo per la nostra comunità dal momento che sono posti in essere da potentini. L’Amministrazione Comunale non ha mai fatto mancare il proprio apporto, e men che meno lo farà adesso. Abbiamo tutti un obbligo di rilanciare e sostenere il progetto Potenza, per crescere ancora e per recuperare tutti insieme, con grande senso di appartenenza e di comunità, l’entusiasmo degli anni passati". Oggi Caiata e Gallo si vedranno a Siena per discutere del futuro. Il presidente vuol capire se il tecnico vuol restare nel capoluogo o meno. L'allenatore lombardo vorrebbe alzare l'asticella, ma prima di andare via aveva chiarito che non ci sarebbero stati problemi a restare nel capoluogo di regione.